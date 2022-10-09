مسلم نافيًا خبر اعتزاله: سأعود بعد الحكم في قضيتي مع "الشن"

الأحد 09/أكتوبر/2022 - 05:26 م

قال المطرب والمؤلف مصطفى زكريا محمد الشهير بـ"مسلم": إنه لا صحة عن الأخبار التي تدوالت مؤخرا عن اعتزاله الفن معلقا: "سأتواجد بقوة خلال الفترة المقبلة لكني انتظر الحكم في قضيتي مع المنتج سلطان الشن وبعدها سـأعود باعمال مختلفة للساحة الفنية .

وأضاف مسلم في تصريحات خاصة للبوابة نيوز أن “الشن” احتفظ بنسخة العقد كي يتم تسجيله، ومن ثم يقدم النسخة الثانية منه لـ«مسلم»، إلا أنه لم يقدم له النسخة حتى الآن، ما دفع الأول إلى رفع دعوى سب وقذف وتشهير والمطالبة بتعويض مالي قدره مليون جنيه.

يشار الي أن مطرب المهرجانات مسلم كان قد أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل، عقب إعلانه اعتزال الغناء، وفسر ذلك قائلا عبر خاصية القصص القصيرة:"سامحوني لأول مرة أطلع عن حدودي فعلا وأقول إن هذا المجال لا يناسبني بشيء، كنت أحلم كثيرا بأنني أحقق حلمي ونجحت في ذلك، والعلم عند الله إن كان صح أم غلط بس عملت كل اللي عليا فعلا مخدتش منه غير وجع قلب وانتهاك حقي إذا كان من منتج أو صاحب أو أن كان حتى حبيب"

وتابع قائلاً : "مش راجع غير وأنا مقتنع أنه أنا فعلا حر وقادر نصنع حاجات كتير مش أصنع حاجة عشان خاطر حد، وأنا دوري مش موجود أساسا أشوفكم على خير".