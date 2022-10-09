«عين الكاميرا».. جولة اليوم الأحد حول العالم

الأحد 09/أكتوبر/2022 - 05:12 م

«عين الكاميرا».. جولة مصورة تصحبكم فيها «البوابة نيوز» فى رحلة حول العالم.. معًا نبدأ جولة اليوم الأحد التاسع من أكتوبر 2022.

الهروب إلى الموت

جثث المهاجرين تطفو على سطح البحر بعد اصطدام مركبهم الشراعي بمنطقة صخرية في المياه العاصفة بالقرب من جزيرة كيثيرا في جنوب اليونان. كان يستقل المركب نجو 100 مهاجر، وأنقذت السلطات اليونانية 30 منهم.

وفى اليوم التالى، قال خفر السواحل اليوناني إن ما لا يقل عن 16 شخصا لقوا حتفهم عندما غرقت سفينتهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية في وسط بحر إيجه، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، في ثاني كارثة بحرية تشمل مهاجرين خلال يومين.

سلامُ على الأطفال

هذه الأم المكلومة تحتضن زجاجة حليب طفلها وبطانيته، وبجوارها زوجها يواسيها بعدما هاجم مسلح دار حضانة أطفال في مقاطعة نونج بوا لام فو شمال شرق تايلاند، وقتل 37 شخصًا بينهم 23 طفلًا بمسدس وسكين. تبين أن المسلح ضابط شرطة سابق، استخدم سلاحه فى ارتكاب مجزرة بدل أن يتعقب المجرمين والإرهابيين.. والغريب أن الضابط عاد إلى منزله بعد ارتكاب جريمته وقتل بدمٍ بارد زوجته وطفله ثم انتحر.

حوادث إطلاق النار الجماعي نادرة في تايلاند، لكن في عام 2020 قتل جندي ما لا يقل عن 29 شخصا وأصاب 57 في أربعة مواقع مختلفة.

لصوص الأرض

انتشر جنود الاحتلال وسط مواجهات مع متظاهرين فلسطينيين عقب احتجاج على مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية المحتلة بالقرب من مستوطنة كدوميم اليهودية.. الصورة لنيران مشتعلة جراء إحراق إطارات قديمة للسيارت إحتجاجًا على مصادرة الأراضى.

جماهير "لولا"

الرئيس البرازيلي السابق والمرشح الرئاسي الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وبجواره حاكم ساو باولو فرناندو حداد يحييان المؤيدين خلال مسيرة في "جوارولوس" بولاية ساو باولو بالبرازيل، فى انتظار الجولة الثانية من الانتخابات يوم 30 أكتوبر الجارى، والتى تجرى بين ممثل حزب العمال، الرئيس اليسارى السابق للدولة لولا دا سيلفا وبين ممثل اليمين المتطرف الرئيس الحالى جايير بولسونارو.

المستقبل للتكنولوجيا

هذه الجماهير لم تحتشد للاستماع إلى مطربها المفضل.. إنه المؤتمر التكنولوجي السنوي "Inno Generation" الذي نظمه بنك الاستثمار الفرنسي في باريس، وشهد حضورًا لافتًا من المختصين ورواد الأعمال، إلى جانب صناع القرار.. وفى الصورة: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث إلى المشاركين فى المؤتمر.

الأصدقاء الأعداء

أعضاء طاقم Crew-5 في ناسا يقفون لالتقاط صورة أثناء استعدادهم للإنطلاق على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 في مركز كيندي للفضاء في كيب كانافيرال، فلوريدا.. من المهم أن تعرف أن هذا الطاقم يضم روادًا من روسيا وأمريكا معًا رغم التوترات الكبيرة بسبب الحرب فى أوكرانيا، لكن البدلين حريصان على برنامج تبادل رواد الفضاء المخطط منذ فترة طويلة.

فى الصورة: آنا كيكينا، رائدة الفضاء الروسية مع باقى الطاقم المكون من ياباني واثنين من الأمريكيين، منهما نيكول مان، أول أمريكية أصلية تذهب إلى الفضاء.

أصبح ضمان تشغيل محطة الفضاء الدولية أحد الموضوعات القليلة جدًا للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا. كان سيرجي كريكاليوف مدير الرحلات المأهولة لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، حاضرًا في الموقع بفلوريدا.. وخلال مؤتمر صحفي عقب الإقلاع، أشاد بهذه الرحلات الجوية المشتركة ووصفها بأنها "مرحلة جديدة من التعاون"، مشيرًا على وجه الخصوص إلى رحلة فضائية أمريكية روسية في عام 1975، كانت رمزًا للانفراج أثناء الحرب الباردة. وعندما سُئلت كاثي لوديرز، المدير المشارك في وكالة ناسا، عن العلاقة الحالية مع روسكوموس، قالت: "من الناحية العملية، نحن حقًا نقدر اتساق العلاقة، حتى خلال فترة جيوسياسية صعبة للغاية".

آنا كيكينا البالغة من العمر 38 عامًا، خامسة رائدة فضاء روسية محترفة تذهب إلى الفضاء، ضمن أول رحلة فضائية لرواد الفضاء الأمريكيين نيكول مان وجوش كاسادا، ولكنها الرحلة الخامسة للياباني كويتشي واكاتا.

مرضى الكوليرا

مرضى يعانون من أعراض الكوليرا يجلسون في مركز مراقبة في عيادة للكوليرا تديرها منظمة أطباء بلا حدود في بورت أو برنس، هايتي.

وسط الضباب

قطار إقليمي يمر في الحقول المغطاة بالضباب في فيرهايم بالقرب من فرانكفورت بألمانيا.

حوت الأطلسي

حوت ظهر فجأة ليستطلع الأمر في مياه جنوب المحيط الأطلسي بالقرب من بويرتو مادرين، مقاطعة تشوبوت، بالأرجنتين.