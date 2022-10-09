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الأحد 09 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال في الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي

ليفربول وارسنال
ليفربول وارسنال
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج ويقود محمد صلاح هجوم الريدز في قمة اليوم ويحتل ليفربول المركز العاشر برصيد ١٠ نقاط بينما يحتل أرسنال المركز الثاني برصيد ٢١ نقطة. 

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ويسعى يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول للخروج من ملعب أرسنال في مباراة اليوم بنتيجة إيجابية في ظل تدهور مستوى الريدز على المستوى المحلي آخرها كان التعادل مع برايتون بثلاثة أهداف لكل فريق على ملعبه.

بينما يسعى أرسنال للفوز على ليفربول في مباراة اليوم واستعادة صدارة الترتيب من مانشستر سيتي خاصة وأن الجانرز يقدم عروض قوية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وتنقل مباراة ليفربول وارسنال اليوم الأحد بث مباشر.

واستقر يورجن كلوب على تشكيل ليفربول في مباراة اليوم ضد أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي وتذاع بث مباشر على حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، لويس دياز.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي 

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