أسعار الدولار اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022

الأحد 09/أكتوبر/2022 - 10:13 ص

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعملات العربية بداية تعاملات اليوم الأحد ت على نفس أسعار أمس حسب البنك المركزي المصري.

وبالنسبة للعملات الأجنبية ، سجل الدولار 19.55 جنيهًا للشراء 19.68 جنيهًا للبيع ، و سعر اليورو إلى 19.4164 جنيهًا للشراء، 19.4993 جنيهًا للبيع، و سعر الجنيه الإسترليني الى 22.2347 جنيهًا للشراء، 22.3285 جنيهًا للبيع.

وسجل اليوان الصيني سعر 2.7551 جنيه للشراء و 2.7649 جنيه للبيع ، و الفرنك السويسري سعر 19.8199 جنيهًا للشراء، 20.1621 للبيع ، تراجع سعر 100 ين اليابانى 13.5302 جنيهًا للشراء، 13.5868 جنيهًا للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية ، ارتفع سعر الريال السعودي ال 5.2106 جنيهًا للشراء، 5.2337 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتى الي 63.2508 جنيهًا للشراء، 63.5180 للبيع، وارتفع سعر الدرهم الإماراتى إلى 5.3333 جنيهًا للشراء، 5.3553 جنيه للبيع.