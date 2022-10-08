فى مثل هذا اليوم.. أسر "عساف ياجورى" بعد معركة "الفردان"

السبت 08/أكتوبر/2022 - 11:19 م

فى مثل هذا اليوم 8 أكتوبر 1973م تم أسر العقيد الأسرائيلى "عساف ياجورى" على يد ابن بورسعيد الظابط النقيب "يسرى عمارة" وذلك بعد معركة "الفردان" التى خاضتها القوات المسلحة فى الثامن من أكتوبر عام 1973م.

وعساف ياجورى هو قائد اللواء 190 مدرع ، وهو أشهر أسير إسرائيلي ، وقد ملئ الجنرال ياجوري الدنيا ضجيجا عقب أسره واعتبره العدو بطلا قوميا بعد خروجة من الأسر.

ومعركة الفردان وقعت في 8 أكتوبر 1973م، وهي إحدى معارك الهجوم الإسرائيلي المضاد، وحدثت المعركة شرق الإسماعيلية بقطاع الفردان وانتهت بهزيمة اللواء 217 مدرع الاحتياطي الإسرائيلي.

سيرته الشخصية

وعساف ياجورى كان عسكرياً إسرائيلياً وسياسياً شغل منصب عضو في الكنيست عن الحركة الديمقراطية للتغيير وحزب ياد بين عامي 1977 و1981.

ووُلد “ياجوري” في كيبوتس ياغور خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين وكان عضواً في اللجنة المركزية لاتحاد الطلاب الشباب والعمال، كما كان عضواً في شريحة شباب من حركة المستوطنات.

أصبح أمين صندوق “ياغور” وانضم إلى الخدمة المدنية وأصبح في النهاية مسؤولاً عن التجارة في هيئة الموانئ الإسرائيلية، واصل منصب مدير التطوير السياحي في جنوب سيناء، وكان مديراً لقافلة نيف ميدبار في شرم الشيخ وشركة إجازات القرى، وخلال حرب أكتوبر، قاد كتيبة دبابات في سيناء وأسره الجيش المصري، وأُفرج عنه بعد 46 يوماً في تبادل للأسرى.

وفي 1977م التحق بالحركة الديمقراطية للتغيير المنشأة حديثاً وترشح للكنيست على قائمة الحزب في الانتخابات في وقت لاحق من ذلك العام، عندما انقسم الحزب في العام التالي، أنشأ حزب جديد يتزعمه رجل واحد، باسم ياد، لكنه فقد مقعده في انتخابات 1981م حيث فاز حزب ياد بعدد 1,228 صوتاً فقط.

وتوفي “ياجوري” في عام 2000 عن عمر يناهز 69.