محمد محمود يكشف عن دوره في مسلسل "بالطو وفانلة وتاب"

السبت 08/أكتوبر/2022 - 05:02 م

يواصل أبطال مسلسل "بالطو وفانلة وتاب" تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل تهميدًا لعرضه بداية الشهر المقبل على أحدى المنصات وهو مكون من 10 حلقات.

من جانبه، قال الفنان محمد محمود في تصريحات لـ "البوابة نيوز": “المسلسل كوميديا ساخرة والعمل مأخوذ من من رواية أحمد عاطف، وانه يجسد دور عبد البديع موظف في دور الرعاية الصحية، بيساعد شاب في معالجة قضية السحر والشعوذة بطريقة كوميدية ساخرة”.

مسلسل “بالطو وفانلة وتاب”، بطولة محمود البزاوي، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، وبيومي فؤاد ومحمد رضوان وعصام علي وعدد من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي، وإخراج عمر المهندس.

في سياق آخر، يشارك محمود في فيلم" المطاريد "الذي سيعرض خلال الشهر المقبل ويشارك في بطولته: أحمد حاتم، إياد نصار، محمود البزاوي، تارا عماد، محمود الليثي، محمود حافظ، طه دسوقي، مصطفى غريب وحسن مالك، وهو من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، وإخراج ياسر سامي.