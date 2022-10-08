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السبت 08 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

«البنك الأهلي» يعلن أسعار العوائد الجديدة على شهادات الادخار الدولارية

البنك الأهلى المصرى
البنك الأهلى المصرى
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أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديل أسعار العوائد الثابتة للشهادة الذهبية الجديدة بالدولار الأمريكي التي يصدرها البنك ومدتها 3 سنوات، وكذلك شهادات أهل مصر الدولارية بآجال 5 سنوات و7 سنوات، وذلك للاصدارات الجديدة من الشهادات اعتبارا من ٩ أكتوبر الجاري، ويمكن الادخار فيها من خلال كافة فروع البنك أو عن طريق تطبيق الأهلي نت تيسيرا على العملاء.

وجائت أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية كالتالى:  

1- الشهادة الذهبية الجديدة: لمدة 3 سنوات بعوائد تصل إلى 5.30% سنوياً، و5.25% نصف سنوياً، و5.20% ربع سنوياً و5.15% شهرياً بحد أدنى 500 دولارأمريكي أو مضاعفاتها.

2- شهادة أهل مصر الدولارية: ذات أجل ٥ سنوات تصل إلي 5.15% سنوياً، و5.10% نصف سنوياً، و 5.05% ربع سنوياً و5% شهرياً بحد أدنى 500 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

كما يمكن شراء شهادة أهل مصر الدولارية بآجال 7 سنوات بدءا من 1000 دولار أمريكي أومضاعفاتها بعوائد تصل إلي 5.05% سنوياً، و5% نصف سنوياً، و 4.95% ربع سنوياً 4.90% شهرياً.

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