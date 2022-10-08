«تراثنا» يقدم عروض مجانية يومية لفرق الفنون الشعبية بالتعاون مع وزارة الثقافة

السبت 08/أكتوبر/2022 - 02:43 م

ينظم معرض "تراثنا" لإحياء الفنون التراثية المصرية بمختلف أنواعه، بالتعاون مع وزارة الثقافة عروض مجانية يومية لفرق الفنون الشعبية لزوار المعرض الذى يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس في الفترة من 9 - 15 أكتوبر.

ويحرص جهاز تنمية المشروعات على أن يضم المعرض العديد من الفاعليات الثقافية والفنية علي مدار فترة المعرض ومنها عروض فنية مجانية ويومية لفرق الفنون الشعبية من مختلف محافظات الجمهورية وتتنوع تلك العروض بين استعراضات لفنون الرقص الشعبي والتنورة وعروض غنائية وذلك بهدف نشر الثقافة الفولكلورية بين رواد المعرض والترويج للمنتجات التراثية الخاصة بكل محافظة وتوضيح ارتباطها بتلك الفنون الشعبية العريقة.



ويفتح معرض “تراثنا” في دورته الرابعة أبوابه للجمهور اعتبارا من غد الأحد 9 أكتوبر في تمام الساعة 4 عصرا ويستمر حتى 15 أكتوبر يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 10 مساء.