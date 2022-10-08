" تنمية المشروعات" يوفر خطوط مواصلات مجانية من وإلى معرض "تراثنا"

السبت 08/أكتوبر/2022 - 02:34 م

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أنه اعتبارا من غدا الأحد 9 أكتوبر في تمام الساعة الرابعة عصرا ستبدأ خطوط أوتوبيسات مجانية مكيفة لنقل الزوار إلي معرض تراثنا حيث يتم تخصيص 3 خطوط أتوبيسات لخدمة الزوار تبدأ رحلاتها من الميادين الهامة والكبري في القاهرة وحتي مركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن تكون هناك رحلة كل نصف ساعة (ذهاب وعودة) علي مدار اليوم وتبدأ الرحلات من 10 صباحا فيما تنطلق اخر رحلة من المعرض في تمام الساعة 10 ونصف مساء.

الخط الأول : ميدان التحرير (أمام جوباص ) - ميدان رمسيس (أمام مسجد الفتح) ميدان العباسية (أسفل كوبري العباسية ) - نادي السكة الحديد - المعرض والعودة في نفس الخط

الخط الثاني: مصر الجديدة (سينما روكسي ) - منطقة الكوربة (قبل نفق الثورة) - سنترال ألماظة - سيتي ستارز مول - أول شار ع مكرم عبيد - أول شارع عباس العقاد - ميدان الشهيد هشام بركات - المعرض و العودة في نفس الخط".

الخط الثالث : محيط مسجد المشير - المعرض وذلك لنقل الجمهور المترجل إلي مركز المعارض الدولية.

جدير بالذكر أن الدورة الرابعة لمعرض تراثنا ستبدأ من غد الأحد 9 أكتوبر في تمام الساعة 4 عصرا وتستمر حتى 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس يوميا من 11 صباحا إلى 10 مساء.