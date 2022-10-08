أسعار الذهب اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

السبت 08/أكتوبر/2022 - 08:55 ص

تباينت أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم السبت 8 أكتوبر 2022، ليسجل جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا نحو 1226 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 عند أعلى مستوى في شهر خلال تعاملات اليوم ليبلغ 1074 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستويات 920 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8592 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا.