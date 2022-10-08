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السبت 08 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

أسعار الذهب اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

ذهب
ذهب
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تباينت أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم السبت 8 أكتوبر 2022، ليسجل جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا نحو 1226 جنيهًا.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 عند أعلى مستوى في شهر خلال تعاملات اليوم ليبلغ 1074 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستويات 920 جنيهًا.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8592 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا.

الذهب عيار 24 سعر الجنيه الذهب جنيه الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 24