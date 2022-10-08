أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

السبت 08/أكتوبر/2022 - 08:50 ص

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم السبت 8 أكتوبر 2022، ليسجل متوسط صرف سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم ما بين 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار اليوم في بنكي الأهلي المصري ومصر نحو 19.61 جنيه شراء، و19.67 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية نحو 19.64 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة نحو 19.63 جنيه للشراء وسجل الدولار سعر 19.69 جنيه للبيع.

أما البنك التجاري الدولي فسجل سعر صرف الدولار نحو 19.63 جنيه للشراء، وسعر 19.69 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي نحو 19.61 جنيه شراء، و19.69 جنيه للبيع.

وسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 19.66 جنيه للشراء، وسعر 19.69 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس نحو 19.61 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي الدولي نحو 19.66 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.