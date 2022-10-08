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السبت 08 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

الدولار
الدولار
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استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم السبت 8 أكتوبر 2022، ليسجل متوسط صرف سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم ما بين 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار اليوم في بنكي الأهلي المصري ومصر نحو  19.61 جنيه شراء، و19.67 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية نحو  19.64 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة نحو  19.63 جنيه للشراء وسجل الدولار سعر 19.69 جنيه للبيع.
أما البنك التجاري الدولي فسجل سعر صرف الدولار نحو 19.63 جنيه للشراء، وسعر 19.69 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي نحو 19.61 جنيه شراء، و19.69 جنيه للبيع.
وسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو  19.66 جنيه للشراء، وسعر 19.69 جنيه للبيع.
وفي بنك قناة السويس نحو 19.61 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي الدولي نحو  19.66 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

البنك الأهلي البنك العربى الإفريقى الدولار مقابل الجنيه الدولار في البنوك سعر الدولار مقابل الجنيه