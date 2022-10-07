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السبت 08 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أول تعليق من طارق الشناوي وأيمن عزب عن مشروع دار المسنين

طارق الشناوي
طارق الشناوي
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قال الناقد الفني طارق الشناوي إن مشروع دار المسنين التي أعلنت عنه نقابة المهن التمثيلية هو حلم بالنسبة له من سنين طويلة منذ ربع قرن وذلك بسبب أن الفنانة الراحلة فاطمة رشدي لم تجد مكان يأويها في أخر ايامها ومنذ ذلك الوقت وانا كنت أحلم بمشروع مثل ذلك. 

واضاف الشناوي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه يتوجب على النقابات الفنية كلها أن تقوم بمثل هذا المشروع لأنه لا يجب أن فنان يقدم الكثير للجمهور وإسعاده وفي النهاية لا يجد مكان يأويه. 

على جانب أخر قال الفنان ايمن عزب عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية لـ"البوابة نيوز" أنه سيتم افتتاح الدار قريبا وستقوم برعاية الفنانين الذين قدموا كثيرا للفن 

واعتبر أن الأمر بمثابة شكر وتكريم لهم على رحلة عطاء كبيرة.

 

طارق الشناوي ايمن عزب نقابة المهن التمثيلية