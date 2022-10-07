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الجمعة 07 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

د. غادة عبد الرحيم تعزي د. يمنى مجدي في وفاة والدتها

د. غادة عبد الرحيم
د. غادة عبد الرحيم
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تقدمت د. غادة عبد الرحيم علي، مدير عام مؤسسة البوابة نيوز، بخالص العزاء إلى الدكتورة يمنى مجدي وأخواتها في وفاة والدتهم الحاجة ماجده محمد.
داعية المولى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.. وانا لله وانا اليه راجعون.
 