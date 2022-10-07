د. غادة عبد الرحيم تعزي د. يمنى مجدي في وفاة والدتها

الجمعة 07/أكتوبر/2022 - 01:07 م

تقدمت د. غادة عبد الرحيم علي، مدير عام مؤسسة البوابة نيوز، بخالص العزاء إلى الدكتورة يمنى مجدي وأخواتها في وفاة والدتهم الحاجة ماجده محمد.

داعية المولى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.. وانا لله وانا اليه راجعون.

