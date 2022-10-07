معرض "تراثنا" الراعي الفني لإبداعات 100 عارض من ذوي الهمم 2022

الجمعة 07/أكتوبر/2022 - 11:56 ص

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن مشاركة 104 عارض من ذوي الهمم في معرض تراثنا 2022 الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك من خلال عرض منتجات 15 جمعية أهلية مخصصة لرعاية ذوي الهمم ومرضي السرطان من مختلف محافظات الجمهورية بالإضافة الي المشروعات الخاصة بهم.

وذلك في إطار مساهمة جهاز تنمية المشروعات في الاستراتيجية الوطنية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي المعنية بتقديم مختلف أوجه الدعم لذوي الهمم، باعتبارهم شركاء أساسيون في نسيج الوطن وفاعلون في مجالات التنمية المختلفة، خاصة المبدعون منهم وأصحاب الفنون التراثية التي تعكس الهوية المصرية.

وأشارت "جامع" إلى أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على دعم ذوي الهمم المشاركين في معرض تراثنا الذى ينظمه الجهاز سنويا سواء بشكل فردي أو من خلال الجمعيات الأهلية التي تدعم تدريبهم وتشجيعهم على الإنتاج والتطوير والابتكار، وذلك بتسهيل مشاركتهم في أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين، باعتباره نافذة تسويقية كبيرة لمنتجاتهم ومشغولاتهم اليدوية، مما يساعدهم على تحقيق مبيعات جيدة خلال مشاركتهم في المعرض، بجانب إتاحة الفرص التصديرية لهم، بما ينعكس على نمو مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت جامع الي ان الجهاز يقدم كافة سبل الدعم المالي و غير المالي لأبناء مصر من ذوي الهمم لمساعدتهم في اقامة مشروعات صغيرة او متناهية الصغر في مختلف المجالات التي تناسبهم و تحقق لهم طموحاتهم في العمل والانتاج، بالإضافة إلى تعاون الجهاز مع العشرات من الجمعيات الاهلية المتخصصة في دعم ورفع قدرات ذوى الهمم لدمجهم في المجتمع واتاحة فرص عمل مربحة ومستمرة.

وجدير بالذكر أن الدورة الرابعة لمعرض تراثنا ستبدأ من 9 أكتوبر وتستمر حتى 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس يوميا من 11 صباحا إلى 10 مساء ما عدا الأحد 9 أكتوبر يفتح المعرض أبوابه للجمهور من الساعة 4 عصرا.