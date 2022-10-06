«بايدن» يطلق ألفاظ نابية خلال لقائه مسئولا

الخميس 06/أكتوبر/2022 - 09:23 م

دخل الرئيس الأمريكي"جو بايدن" في محادثة ساخنة مع مسئول محلي أثناء زيارته إلى ولاية فلوريدا للوقوف على أضرار إعصار "إيان"، وقال للمسئول: "لا أحد يعبث مع بايدن"، وتحمل الجملة معنى سيئا للغاية، بحسب تفسيرات مغردين عبر موقع "تويتر"، وربما تحمل إشارة لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية ووزارة العدل.

وليست تلك هي المرة الأولى التي لا يستطيع الرئيس الأمريكي السيطرة على لسانه وتخرج منه ألفاظ نابية خلال وجوده في مهمة رسمية.

غير أن عمدة شاطئ فورت مايرز راي مورفي، ضحك لكلمات الرئيس الأمريكي، ورد عليه قائلا: "نعم، أنت تسير.. أليس كذلك؟".

وزار بايدن وزوجته السيدة الأولى جيل، فيشرمانز وارف في فورت مايرز، حيث دمر إعصار إيان المنازل والشركات الأسبوع الماضي.

وهذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها ضبط بايدن يتحدث بكلمات"ساخنة" ويلتقطها أحد الميكروفونات.

ففي مارس ٢٠١٠، وبعد أن وقع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما على قانون الرعاية الميسرة، ألتفت إليه بايدن وتهامس وقال: "هذه صفقة كبيرة".

وتصاعدت مخاوف الديمقراطييمن خسارة السيطرة على مجلس النواب الأمريكي، قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، خاصة مع تراجع شعبية الرئيس بايدن.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي، صدر الثلاثاء الماضي، انخفاض شعبية بايدن لتقترب من أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسته.

وتعرضت الولايات المتحدة،منذ وصول الرئيس جو بايدن للبيت الأبيض، لمعاناة ناجمة عن الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية العالمية، ومنها أرتفاع مستويات التضخم.