روسيا تستدعي سفير فرنسا لديها بسبب "أسلحة أوكرانيا"

الخميس 06/أكتوبر/2022 - 07:42 م

استدعت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، السفير الفرنسي لدى موسكو بسبب تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وبحسب بيان للخارجية الروسية فإن "موسكو شددت على الأخطار المترتبة عن زيادة كميات الأسلحة والعتاد (التي تسلم) لنظام كييف".



وحذرت الخارجية الروسية أيضا من "تكثيف برامج التدريب لتأهيل العسكريين الاوكرانيين".

وكثفت الولايات المتحدة ودول أوروبية من مساعدتها العسكرية لكييف بعد قرار الرئيس فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي.

قرار بوتين الذي وقعه الأربعاء أضاف إلى مساحة روسيا 113 ألف كيلو متر مربع.

ووقع بوتين على قوانين دستورية فيدرالية حول دمج "جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين" وكذلك خيرسون وزابوريجيا إلى الأراضي الروسية.

وانضمت الأراضي الجديدة إلى روسيا وفقًا للدستور والمادة 4 من القانون الدستوري الاتحادي الصادر في 17 ديسمبر/ كانون الأول بشأن إجراءات القبول في الاتحاد الروسي".