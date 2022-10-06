تعرف على سعر الذهب في السوق المصري

الخميس 06/أكتوبر/2022 - 07:00 م

واصل سعر الذهب استقراره في السوق المصرية قى تعاملات مساء اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022، بعد أن كان قد تراجع سعر الجرام نحو 20 جنيها في تعاملات أمس الأربعاء.

سعر الذهب في مصر اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 عند مستوى 720 جنيها للجرام. وثبت سعر الذهب عيار 18 الأكثر انتشارا في الوجه البحري عند 926 جنيها للجرام. كما سجل سعر الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر، نحو 1080 جنيها للجرام. وبلغ سعر الذهب من عيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلا في مصر، نحو 1234 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 14 عند مستوى 720 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 ا عند 926 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب من عيار 21 نحو 1080 جنيها للجرام.

بلغ سعر الذهب من عيار 24 1234 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 8640 جنيها.

هبطت أسعار الذهب اليوم 6 أكتوبر 2022 على المستوى العالم، حيث سجّلت أسعار أوقية الذهب 1.723 بعد 1726 دولارًا أمس.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1.723 دولار للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه بقى عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال أغسطس الماضي الماضي.

ارتفاع أرصدة الذهب بـ البنك المركزي إلى 137.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 64.2 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت محفظة القروض والودائع للبنوك إلى 319.1 مليار جنيه، مقابل 159.3 مليار خلال الفترة.