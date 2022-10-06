تعرف على سعر الدولار مساء اليوم الخميس

الخميس 06/أكتوبر/2022 - 06:29 م

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 6 أكتوبر2022 في البنوك المصرية عند تعاملات أمس الأربعاء آخر الأسبوع، نظرا لأجازة عيد النصر 6 أكتوبر اليوم الخميس .

وسجل الدولار أعلى مستوى للبيع بقيمة 19.69 جنيه، في البنك العربي الإفريقي والتجارى الدولي ، فيما سجل أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.59 جنيه، وسط ترقب لتحرك سعري مرتقب مع إعلان التوصل لإتفاق مع صندوق النقد الدولى.

في بنك الأهلي ومصر، سجل سعر صرف الدولار 19.61 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع .

كما سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجارى الدولي 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 19.61 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري 19.59 جنيه للشراء 19.66 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجلت العملة الأوروبية في البنك التجارى الدولي 19.55 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي 19.53 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزى المصرى سجلت متوسطات سعر صرف "اليورو" مقابل الجنيه المصرى 19.41 جنيه للشراء، و19.49 جنيه للبيع.

كما شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 25 - 14 قرشا شراء وبيعا، في البنوك المصرية.

وسجل في البنك الأهلي وبنك مصر 22.38 جنيه للشراء ، و22.61 جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي، سجل سعر الإسترليني 22.40 جنيه للشراء، و22.61 جنيه للبيع.

وفي العربي الإفريقي 22.38 جنيه للشراء، و22.61 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزى المصري سجلت متوسطات سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 22.23 جنيه للشراء، و22.32 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 5.33 جنيه للشراء، و5.35 جنيه للبيع.