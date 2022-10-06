«عين الكاميرا».. جولة اليوم الخميس حول العالم

الخميس 06/أكتوبر/2022 - 02:38 م

«عين الكاميرا».. جولة يومية تصحبكم فيها «البوابة نيوز» فى رحلة حول العالم.. معًا نبدأ جولة اليوم الخميس.

تناغم فضائى

تناغم فضائى

لحظة إطلاق صاروخ SpaceX Falcon 9 الذى يعبر عن تناغم روسى أمريكى فى مجال الفضاء رغم الحرب فى أوكرانيا.. يستقل الصاروخ طاقم مهمة Crew-5 وانطلق من مركز كيندي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال، بفلوريدا متوجهًا إلى محطة الفضاء الدولية.

آنا كيكينا رائدة الفضاء الروسية الوحيدة التي تعمل حاليًا في الخدمة الفعلية، هي جزء من طاقم Crew-5المكون أيضًا من ياباني واثنين من الأمريكيين، بما في ذلك نيكول مان، التي أصبحت أول أمريكية أصلية تذهب إلى الفضاء.

استمر برنامج تبادل رواد الفضاء المخطط منذ فترة طويلة على الرغم من التوترات الشديدة بين البلدين منذ حرب أوكرانيا في فبراير. وأصبح ضمان تشغيل محطة الفضاء الدولية أحد الموضوعات القليلة جدًا للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا. كان سيرجي كريكاليوف مدير الرحلات المأهولة لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، حاضرًا في الموقع بفلوريدا، وخلال مؤتمر صحفي عقب الإقلاع، أشاد بهذه الرحلات الجوية المشتركة ووصفها بأنها "مرحلة جديدة من التعاون"، مشيرًا على وجه الخصوص إلى رحلة فضائية أمريكية روسية في عام 1975، كانت رمزًا للانفراج أثناء الحرب الباردة. وعندما سُئلت كاثي لوديرز المدير المشارك في وكالة ناسا، عن العلاقة الحالية مع روسكوموس، قالت: "من الناحية العملية، نحن حقًا نقدر اتساق العلاقة، حتى خلال فترة جيوسياسية صعبة للغاية".

إبحار وسط الدمار

إبحار وسط الدمار

المواطن يوري شابوفالوف يجدف بقارب مليء بالبضائع بينما يعبر هو وجندي أوكراني نهر سيفرسكي دونيتس تحت جسر مدمر في ستاري سالتيف، بأوكرانيا. يساعد شابوفالوف السكان المحليين يوميًا على عبور النهر بالبضائع حيث تم تدمير الجسر أثناء القتال ويلقى كل جانب مسؤولية تدميره على الطرف الآخر.

فرحة نوبل

فرحة نوبل

هذه اللقطة للباحثة كارولين بيرتوزي الأستاذة بجامعة ستانفورد في بالو ألتو بكاليفورنيا، عقب مكالمة هاتفية عملت خلالها أنها حصلت على جائزة نوبل في الكيمياء، لمشاركتها فى بحوث تمثل أملًا جديدًا لمرضى السرطان.

كانت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم أعلنت الأربعاء منح جائزة نوبل في الكيمياء هذا العام لثلاثة باحثين، وهم الدنماركي مورتن ميلدال والأمريكية كارولين بيرتوزي ومواطنها باري شاربلس الذي حقق الإنجاز النادر المتمثل في الفوز بالجائزة المرموقة مرتين.

أوضحت لجنة التحكيم في قرارها أنها منحت العلماء الثلاثة الجائزة "لابتكارهم (الكيمياء النقرية) والكيمياء الحيوية المتعامدة". وقالت الأكاديمية إن الجائزة تكرم عملهم في مجال يتيح "التحام كتل الجزئيات المبنية سريعًا وبكفاءة". وقالت الهيئة المانحة للجائزة في بيان إن التقنيات المعروفة باسم الكيمياء النقرية والكيمياء الحيوية المتعامدة تُستخدم الآن على مستوى العالم لاستكشاف الخلايا وتتبع العمليات البيولوجية، وأضافت: "باستخدام التفاعلات المتعامدة الحيوية، حسّن الباحثون استهداف الخلايا السرطانية بعقاقير يجري حاليًا اختبارها سريريًا".

وكان شاربلس (81 عامًا) قد توصل لهذه النظرية. وبعد ذلك، توصل هو وميلدال بصورة مستقلة للتفاعل الكيمائي اللازم لهذه العملية. بعد ذلك قامت بيرتوزي باستكمال العمل للتوصل لتفاعلات يمكن أن تفيد الكائنات الحية. ويستفاد من عملهم الآن لاستكشاف الخلايا وتتبع العمليات البيولوجية وإيجاد سبل أفضل لاستهداف السرطان على سبيل المثال.

وأصبح شاربلس خامس شخص يفوز بجائزة نوبل مرتين. والآخرون هم جون باردين الذي فاز بجائزة الفيزياء مرتين، وماري كوري التي فازت بالفيزياء والكيمياء، ولينوس بولينج الذي فاز بالكيمياء والسلام وفريدريك سانجر الذي فاز بجائزة الكيمياء مرتين.

بدون كهرباء

بدون كهرباء

طاقم في مطعم في دكا ببنجلاديش اضطر للعمل على ضوء الشموع بعد فشل في شبكة الكهرباء الوطنية، أغرق معظم البلاد في انقطاع التيار الكهربائي

تحية بالزهور

تحية بالزهور

هذا الشاب ينثر الزهور خارج استاد كانجوروهان حيث أدى تدافع لكرة القدم إلى مقتل أكثر من 100 شخص، في مالانج، جاوة الشرقية، بإندونيسيا. قال مسؤولون إن قائد شرطة إندونيسي وتسعة من ضباط النخبة أقيلوا من مناصبهم ويجري التحقيق مع 18 آخرين لتحديد مسؤوليتهم عن إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل ملعب لكرة القدم مما أدى إلى تدافع الجماهير.

مهاجرون فى عذاب

مهاجرون فى عذاب

مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء يجلسون في قارب بدائي كان يستخدم للهروب سرًا نحو الساحل الإيطالي، حيث عثرت عليهم السلطات التونسية على بعد حوالي 50 ميلًا بحريًا في البحر المتوسط ​​قبالة سواحل مدينة صفاقس التونسية.

أمور خيالية

أمور خيالية

الصورة لفتاة حيث فمها مثقوب خلال موكب وسط احتفالات العيد النباتي السنوي، الذي يحرص عليه المؤمنون من المجتمع التايلاندي الصيني في الشهر القمري التاسع من التقويم الصيني، في فوكيت تاون، تايلاند.. هذه الصورة تم نشرها في 4 أكتوبر الجارى.

تداعيات إعصار إيان

بقايا محطمة

بقايا محطمة

بقايا مطاعم ومتاجر ومنازل أخرى مدمرة بعد أن تسبب إعصار إيان في دمار واسع النطاق في فورت مايرز بيتش، فلوريدا، 4 أكتوبر 2022.

دمار فى كل مكان

دمار فى كل مكان

القوارب المتضررة وسط مدينة فورت مايرز بولاية فلوريدا بعد أن تسبب الإعصار إيان في دمار واسع النطاق.

حطام المنازل

حطام المنازل

حطام المنازل المتضررة في أعقاب إعصار إيان في فورت مايرز، فلوريدا.

تحدى الأمواج

تحدى الأمواج

هذا المواطن ماكس فون فرانجينبرغ تعرض لموجة عالية أثناء محاولته تحدى الأمواج العاصفة التي سببها إعصار إيان في جزيرة تايبي، جورجيا، الولايات المتحدة.

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إنقاذ السكان

إنقاذ السكان

السكان وعمال الإنقاذ يبحرون على متن قوارب في نهر كوروكا بعد انهيار جسر على طريق، بالقرب من ماناوس، البرازيل.

منتصب القامة

منتصب القامة

شاب فلسطينى يمشى ثابتًا منتصب القامة مرفوع الرأس بعد أن اعتقلته القوات الإسرائيلية خلال احتجاج فلسطيني على مقتل مسلحين فلسطينيين في غارة إسرائيلية في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

غزلان لندن

غزلان لندن

هذا المشهد فى العاصمة البريطانية لندن.. قطيع من الغزلان يعبر الطريق، خارج قلعة وندسور، غرب لندن.

براءة الأطفال

براءة الأطفال

طفلان يلعبان فى براءة على مراتب قديمة في هانوفر بارك، وهي منطقة متأثرة بعنف العصابات المستمر في كيب تاون، جنوب إفريقيا.

مرجيحة ومهرجان

مرجيخة ومهرجان

صبي يلعب على مرجيحة مصنوعة من الخيزران خلال مهرجان داشين، أكبر مهرجان ديني هندوسي في البلاد، في كاتماندو، نيبال.

استراحة طفل

استراحة طفل

صورة من الجو تظهر طفلًا يستريح على أرض كانت مزروعة بالذرة فى الحقول الزراعية في قرية جنديريس في منطقة عفرين بمحافظة حلب، سوريا.