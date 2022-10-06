نواب ونائبات قادمات: القوات المسلحة ضربت أفضل مثال للتضحية والعطاء

الخميس 06/أكتوبر/2022 - 09:43 ص

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر، رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن القوات المسلحة ضربت أفضل مثال للتضحية والعطاء، في حرب أكتوبر عام 1973، مؤكدة أننا اليوم نحتفل بالذكرى 49 وستظل على مر الأيام والأعوام في وجدان الشعب وضمير الأمة خالدة، وشاهدة على ملحمة عظيمة من العطاء والفداء لتحقيق النصر المجيد.

وأضافت في بيان اليوم أن ملحمة حرب أكتوبر ستظل علامة بارزة على امتداد التاريخ تتجدد في عقل وقلب المصريين كل عام، مؤكدة أن الجيش المصري كان ولا يزال صمام الأمان الأول لوحدة مصر واستقلال أراضيها.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة كانت وستظل رمزا للفخر والاعتزاز برجال أعلو قيم التضحية والفداء، كما أن إرادة الوطن تعلو فوق كل شئ فمصر قادرة بأبنائها على تخطى الصعاب.