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الخميس 06 أكتوبر 2022
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إشبيلية يقيل مدربه لوبيتيغي بعد الخسارة برباعية أمام بروسيا دورتموند

المدرب جولين لوبيتيغي
المدرب جولين لوبيتيغي
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أعلن نادي إشبيلية أمس الأربعاء، إقالة مدربه جولين لوبيتيغي عقب الخسارة أمام بوروسيا دورتموند 1-4 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ونشر إشبيلية على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، صورة للوبيتيغي بعد مباراة دورتموند التي أقيمت أمس الأربعاء في ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بإشبيلية وكتب "شكرا لوبيتيغي"  .ويحتل إشبيلية المركز الرابع الأخير في المجموعة السابعة في دوري الأبطال، برصيد نقطة واحدة، ويتخلف بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، كما يعاني النادي في الدوري الإسباني حيث يحتل المركز الـ17 بعد سلسلة من النتائج السيئة.


 

 

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