مؤشر سوق الأسهم السعودية تغلق على انخفاض

الخميس 06/أكتوبر/2022 - 03:06 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً 10.09 نقاط ليقفل عند مستوى 11770.32 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 186 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 390 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 148 شركة على تراجع.