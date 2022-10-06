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الخميس 06 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً 10.09 نقاط ليقفل عند مستوى 11770.32 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 186 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 390 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 148 شركة على تراجع.

بورصة السعودية انخفاض