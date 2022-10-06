أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً 10.09 نقاط ليقفل عند مستوى 11770.32 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 186 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 390 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 148 شركة على تراجع.
اقتصاد
مؤشر سوق الأسهم السعودية تغلق على انخفاض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً 10.09 نقاط ليقفل عند مستوى 11770.32 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً 10.09 نقاط ليقفل عند مستوى 11770.32 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.