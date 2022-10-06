أغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تقدمًا بنسبة 0.39 %، مسجلًا 11.662،85 نقطة.
وسجل مؤشر أداء المقاولات في البورصة 0.23% ليستقر عند 939،59 نقطة، فيما ارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.55% مسجلًا 876،42 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 61،03 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 606،49 مليارات درهم مغربي.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق على ارتفاع
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أغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تقدمًا بنسبة 0.39 %، مسجلًا 11.662،85 نقطة.
أغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تقدمًا بنسبة 0.39 %، مسجلًا 11.662،85 نقطة.