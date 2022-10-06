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الخميس 06 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة تونس تغلق على انخفاض

بورصة تونس
بورصة تونس
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أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس " تعاملات على انخفاض بنسبة 0.87%، ليصل عند 8170.06 نقطة.وبلغ مجموع الأموال المتداولة
 6.3 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 19 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 29 أخرى، واستمرار أسهم 14 شركة على ثبات.

بورصة تونس انخفاض