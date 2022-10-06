أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس " تعاملات على انخفاض بنسبة 0.87%، ليصل عند 8170.06 نقطة.وبلغ مجموع الأموال المتداولة
6.3 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 19 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 29 أخرى، واستمرار أسهم 14 شركة على ثبات.
اقتصاد
بورصة تونس تغلق على انخفاض
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أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس " تعاملات على انخفاض بنسبة 0.87%، ليصل عند 8170.06 نقطة.وبلغ مجموع الأموال المتداولة
أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس " تعاملات على انخفاض بنسبة 0.87%، ليصل عند 8170.06 نقطة.وبلغ مجموع الأموال المتداولة