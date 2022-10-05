شمسك يا مصر أصيل.. قصيدة جديدة للشاعر السكندري طارق الكردى

الأربعاء 05/أكتوبر/2022 - 11:47 م

مهما الزمن بيميل .....

شمسك يا مصر ... أصيل

فى الضلمة انا ....... قنديل

بيغنّى لصبيّة

يوسف عدل ...... فى الكيل

بعد امّا طفح...... الكيل

واخواته كادوله لجل مايجيلك

خلاّكى مرضيّة .......

موسى نزل..... فيكى

عيسى لجأ ..... ليكى

ونبينا بجيوشه .....

خلاّكى محميّة...

قال فيكى ذمّة ودين ....

سينا فى ننّى العين ...

وزتون ونخل وتين ......

فى كتابه ..... مرويّة

مهما الزمن بيميل ......

نيلك غنا ومواويل .......

قمرة فى عز الليل ....

بالخضرة والميّة.....

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وجيشك دا كان ..... ليثك .....

فى المحنة كان...... غيثك

ليلى وانا .............قيسك

وشيخك وقسّيسك خلّوا شوارعنا

أغنية وطنية.........

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مهما الزمن بيميل

يامصر يا امّ الخير ..

قلبى دا اصله .... حرير

يفرش جناح ويطير

لجل ما يبقى الخير ......

زرعة مندّيّة......

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يلمح عليها الطير......

عايش فى بلده...... أمير

ولا يبقى عمره .... أسير

تأشيرة دولية ......



