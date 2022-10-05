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الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس سائق سيارة نقل موتى بعد ضبطه بحشيش وهيروين بمصر القديمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة  بحبس سائق سيارة نقل موتى يمتلكها حانوتى بمشرحة زينهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بعد ضبطه بمنطقة مصر القديمة، كما أمرت بعرضه على الطب الشرعي وأخذ عينة من دمه وإجراء تحليل مخدرات له.

وتعود الواقعة عندما اشتبهت قوة أمنية في سائق سيارة نقل أموات من نوع بيجو 504 أثناء مروره بأحد الأكمنة بمنطقة مصر القديمة، وبفحصه تبين أنه يدعي محمد ح، 27 سنة، ويعمل على سيارة تحت الطلب لنقل الأموات يمتلكها حانوتي يعمل بمشرحة زينهم يدعي س ع، وبتفتيشه عثر بحوزته على 25 جرام هيروين و19 جرام حشيش.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

سائق سيارة نقل موتى النيابة العامة