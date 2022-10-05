سعر الدولار نهاية تعاملات الأسبوع في البنوك المصرية

الأربعاء 05/أكتوبر/2022 - 05:59 م

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه نهاية تعاملاته اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية بنهاية جلسات الأسبوع ليسجل سعر صرف الدولار اليوم ما بين "19.59 - 19.66" جنيه للشراء، و"19.67 - 19.69" جنيه للبيع.

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.59 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.69 جنيه، في البنك العربي الإفريقي والتجارى الدولي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر"، سجل سعر صرف الدولار 19.61 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزى المصرى سجلت متوسطات سعر صرف "اليورو" مقابل الجنيه المصرى 19.41 جنيه للشراء، و19.49 جنيه للبيع.

كما شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 25 - 14 قرشا شراء وبيعا، في البنوك المصرية.

وسجل في البنك الأهلي وبنك مصر 22.38 جنيه للشراء ، و22.61 جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي، سجل سعر الإسترليني 22.40 جنيه للشراء، و22.61 جنيه للبيع.

وفي العربي الإفريقي 22.38 جنيه للشراء، و22.61 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزى المصري سجلت متوسطات سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 22.23 جنيه للشراء، و22.32 جنيه للبيع.