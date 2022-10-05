بالفيديو.. استشاري تغذية علاجية: شرب المياه يحسن من وظائف أعضاء الجسم

الأربعاء 05/أكتوبر/2022 - 01:44 م

قالت الدكتورة منة الحريري استشاري التغذية العلاجية، إن الجهاز المناعي للجسم هو المعني بحماية الإنسان من الفيروسات الخارجية، وتتطلب تقويته تناول الأكل الصحي والمتوازن، مشيرة إلى أهمية أن يتضمن النظام الغذائي البروتين والتقليل من الوجبات التي تحتوي على الدهون المشبعة مثل الوجبات السريعة والاتجاه إلى الدهون الصحية الموجودة في الزيوت الصحية مثل زيت الذرة وزيت الزيتون وبعض الزيوت المستخلصة من الخضار والفاكهة.

وأضافت "الحريري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" مع الإعلامية أسماء يوسف وآية جمال الدين، اليوم الأربعاء، أن تقوية المناعة يتم بالاعتماد على الأطعمة الغنية بالفيتامينات، مثل الأطعمة الغنية بفيتامين D، مثل الأسماك والبيض واللبن والزبدة، والأطعمة الغنية بالزنك كالألبان والمكسرات والبقوليات والشوفان والبيض واللحوم، والغنية بفيتامين C، كالجوافة واليوسفي والبرتقال والليمون.

وكشفت استشاري التغذية العلاجية، أهمية شرب المياه كونها تحسن من وظائف كافة أعضاء الجسم، مشيرة إلى دور بعض المشروبات في تقوية جهاز المناعة كالينسون الذي يعد مضاد حيوي طبيعي وقوي لعلاج لأمراض الجهاز التنفسي والشعب الهوائية، والليمون الدافئ المزود بمعلقة عسل، كون العسل من أهم العناصر الغذائية التي تعمل على رفع مناعة الجسم.

ولفتت الحريري إلى أهمية تناول المشروبات الدافئة كونها تمد الجسم بمضادات أكسدة وزيوت مهمة جدًا لتعزيز المناعة، كما أن لها فوائد على الجهاز العصبي وتسهم في هدوء الأعصاب وتخفيف التوتر وتحسين النوم، بالإضافة إلى ترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها.