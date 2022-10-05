بالفيديو.. قائد كتيبة أسبق: فرق التسليح لم يعق إرادة الجندي المصري في حرب أكتوبر

الأربعاء 05/أكتوبر/2022 - 12:39 م

قال العميد عصام حسن عطاالله، قائد كتيبة سام 7 دفاع جوي الأسبق، إنه عبر في الموجة الأولى للعبور وما تم التخطيط له من هذا العبور هو ضرورة وجود دفاع جوي حماية للقوات، مشيرا إلى أن فرق التسليح لم يكن عائقا أمام إرادة الجندي المصري للعبور في حرب أكتوبر.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن المرأة كان لها دورا كبيرا في كل مراحل الحرب وفترة الاستنزاف، خاصة ان الرجل كان يترك بيته وأبنائه والام تتابع الحياة وتكون دعامة وعمود فقري رئيسي في البيت المصري، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي من هذا المنطلق كرم زوجات القادة في حرب اكتوبر وهو تكريم لهؤلاء القادة أنفسهم، خاصة أن تربية الأبناء خرجت على أعلى مستوى.

ولفت قائد كتيبة سام 7 دفاع جوي الأسبق، إلى أن حكمة التخطيط في حرب اكتوبر هي السبب في نجاح المصريين وتحقيق النصر، موضحا أنه شعر بالفخر والقوة بالعبور والنصر بحرب أكتوبر المجيدة.