ads
الأربعاء 05 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الإلكسو تؤكد التزامها الكامل بدعم المعلم

الإلكسو
الإلكسو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الإلكسو" التزامها الكامل، ضمن إطارها العربي والدولي، بمواصلة العمل على دعم قدرات المعلمين العرب تأهيلاً وتوظيفاً وتدريباً؛ بما يحقق أهداف الدول العربية في تحسين نوعية التعليم، ويساعد على التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ودعت في بيان بمناسبة اليوم العالمي الـ55 للمعلم، إلى إجراء وقفات للمراجعة والتقييم لأدوار كل الأطراف المعنيّة؛ لتمكينهم من مواكبة التغييرات المتتالية في مجالات العلوم التربوية والمعلوماتية والتعليم الرقمي.

الألكسو المنظمة العربية للتربية والثقافة و العلوم الألكسو اليوم العالمي للمعلم