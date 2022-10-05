الإلكسو تؤكد التزامها الكامل بدعم المعلم

الأربعاء 05/أكتوبر/2022 - 02:15 ص

أكدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الإلكسو" التزامها الكامل، ضمن إطارها العربي والدولي، بمواصلة العمل على دعم قدرات المعلمين العرب تأهيلاً وتوظيفاً وتدريباً؛ بما يحقق أهداف الدول العربية في تحسين نوعية التعليم، ويساعد على التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ودعت في بيان بمناسبة اليوم العالمي الـ55 للمعلم، إلى إجراء وقفات للمراجعة والتقييم لأدوار كل الأطراف المعنيّة؛ لتمكينهم من مواكبة التغييرات المتتالية في مجالات العلوم التربوية والمعلوماتية والتعليم الرقمي.