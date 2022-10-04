خلال منتدى الإعلام العربي.. طوني خليفة يطالب بدمج الإعلام الرقمي مع التليفزيوني

الثلاثاء 04/أكتوبر/2022 - 02:30 م

شاركت قناة "المشهد"، وهي قناة تلفزيونية ومنصة رقمية متعددة البرامج، بمنتدى الإعلام العربي في مدينة جميرا في دبي في دورته العشرين، والتي تحدث فيها المدير العام للمشهد الإعلامي والصحفي طوني خليفة عن أهمية "دمج الإعلام الرقمي مع التلفزيوني" لمواكبة التطور والسرعة في الإعلام الحديث.

وقدم طوني خليفة نبذه عن مشروعه الجديد قناة ومنصة "المشهد" والتي تعتبر منصة مبتكرة، مشيرًا الى أن فكرة القناة قائمة على دمج الإعلام الرقمي مع التلفزيوني وما تمثله من أهمية وضرورة ملحة في الوقت الحالي في ضوء تزايد الطلب على محتوى راق ومميز عبر منصات ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مع الحفاظ على مصداقية ورقي الشاشة بإنتاجها وضوابطها. وأكد توجه قناة ومنصة المشهد الى استهداف وإشراك الأجيال الشابة وتنمية مواهبها المختلفة بهدف صناعة محتوى مختلف لإحداث تغيير وتطوير في الإعلام.

كما أشار الى أن الاستفادة من التحول الرقمي في المنطقة ومواكبة التطور والسرعة في الإعلام فرض على وسائل الإعلام التقليدية الاندماج في الإعلام الرقمي، والذي من خلاله يتم البحث عن المعلومة بسهولة وسرعة وفي أي مكان، ولكن في الوقت ذاته شدد على أن الصحافة ستبقى أساس صناعة المحتوى ومصدر المعلومة الرئيسي كونها مصدرًا موثوقًا يتمتع بمصداقية عالية. حيث بات بالإمكان نقل محتوى الإعلام التقليدي وإعادة تعديله ليناسب المنصات الرقمية.

كما تطرق إلى أن التطور التكنولوجي ساهم في تطوير الصناعة الإعلامية الرقمية السريعة، حيث أصبح المحتوى الرقمي يناسب ويتماشى مع طريقة وأسلوب حياة المشاهدين خصوصًا عبر الهواتف الذكية، بينما أكد على أن التلفزيون ما يزال موجود لليوم في كل بيت وفي نمو مستمر، ولكن طريقة استهلاك الفرد للشاشة تغيرت.

وفي النهاية توجه طوني خليفة بالشكر الى جميع القائمين على منتدى الإعلام العربي في دورته الحالية، مؤكدًا على أهمية هذا الحدث في دعم الإعلام من خلال مناقشته لأبرز القضايا والمواضيع التي تساهم في تطور الإعلام في المنطقة.

يشار إلى أن "المشهد" والمتوقع إطلاقها قبل نهاية العام الحالي، ستقدم محتواها بأسلوب رقمي متقدم تقنيًا يلهم المشاهدين، من خلال نشرات إخبارية رشيقة وسريعة، ومجموعة من البرامج الحوارية والنقدية الساخرة من الواقع العربي، على شاشة التلفزيون وجميع المنصات الرقمية.