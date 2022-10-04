البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع

الثلاثاء 04/أكتوبر/2022 - 01:23 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 0.2%، ما يعادل 83 نقطة، ليصل عند مستوى 41211 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 121.798.444 سهمًا، تمثّل أسهم 364 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 147 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 191 شركة، واستقرت قيمة أسهم 26 شركة.