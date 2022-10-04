مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع

الثلاثاء 04/أكتوبر/2022 - 04:32 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة مرتفعًا 120.89 نقطة ليقفل عند مستوى 11607.96 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 184 مليون سهم، تقاسمتها أكثر

من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 165 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 38 شركة على تراجع.