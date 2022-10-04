أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة مرتفعًا 120.89 نقطة ليقفل عند مستوى 11607.96 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 184 مليون سهم، تقاسمتها أكثر
من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 165 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 38 شركة على تراجع.
اقتصاد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة مرتفعًا 120.89 نقطة ليقفل عند مستوى 11607.96 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة مرتفعًا 120.89 نقطة ليقفل عند مستوى 11607.96 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.