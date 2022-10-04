بورصة المغرب تغلق على انخفاض

الثلاثاء 04/أكتوبر/2022 - 06:15 ص

أغلقت البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تراجعًا بنسبة 0.23%، مسجلًا 11.586،14 نقطة.

وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.26% ليستقر عند 934،89 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.05% مسجلًا 865،28 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 40،23 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 602،55 مليار درهم مغربي.