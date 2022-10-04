كورونا في سوريا.. تسجيل 4 إصابات جديدة

الثلاثاء 04/أكتوبر/2022 - 01:21 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 4 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 57313 شفي منها 54107 حالة وتوفي 3163 حالة.