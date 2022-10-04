أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 4 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 57313 شفي منها 54107 حالة وتوفي 3163 حالة.
بوابة العرب
كورونا في سوريا.. تسجيل 4 إصابات جديدة
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أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 4 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.
أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 4 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.