بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية والمجلس العربى للمسئولية المجتمعية

الإثنين 03/أكتوبر/2022 - 12:40 م

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس العربي للمسئولية المجتمعية في مجال المسئولية المجتمعية.

ووقع علي بروتوكول التعاون الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية والدكتورة راندا محمود رزق أمين عام المجلس وجاء ذلك في مقر الأكاديمية بالقرية الذكية.

وتم التوقيع بحضور الدكتورة إيناس برسوم مستشار رئيس الأكاديمية لشئون الطلاب والدكتورة آيات الحداد عضو مجلس النواب والدكتورة نيفين كرم مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر ولفيف من مراكز المسئولية بالأكاديمية.

ونص البروتوكول على تكوين وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين وتأكيد رغبتهما في التعاون المشترك في كافة البرامج والمشروعات القائمة على دعم المسئولية المجتمعية.

و خلال المقابلة ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأكاديمية و المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية في تقديم إسهامات هامة لتعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحسين مستويات المعيشة وإشباع الاحتياجات الأساسية وخلق فرص عمل جديدة للمواطن.

وفي نهاية توقيع البروتوكول قام الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية بتقديم درع الأكاديمية للدكتورة راندا محمود رزق أمين عام المجلس تقديرًا لدورها المتميز في خدمة المجتمع.