سعر الذهب اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 في السوق المصرية

الإثنين 03/أكتوبر/2022 - 09:48 ص

سجلت أسعار الذهب استقرار في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 3-10-2022، في الأسواق نتيجة لاستقرار الأسواق العالمية ، بعد أن سعر المعدن الأصفر ارتفاعا في فترة سابقة في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر



سجل سعر الذهب عيار 24، الأكثر انتشارًا في دول الخليج، نحو 1276 جنيهًا للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر ومدن الصعيد، نحو 1117 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18، الأكثر انتشارًا في مدن الوجه البحري، نحو 957 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرامات من عيار 21 في مصر اليوم إلى مستوى 8936 جنيهًا.

وتشير التوقعات إلى أن سوق الذهب قد يشهد عدة تطورات فيه قد تكون متسارعة ومستمرة فى الأيام المقبلة، وسط ترقب مجموعة من التقارير ويأتى فى مقدمتها صدور تقرير الإنتاج الصناعى باليابان، ثم إعلان الصين عن مؤشر مديرى المشتريات.

وسوف تعلن بريطانيا عن مؤشر الناتج الإجمالى المحلى، وستعلن ألمانيا عن تقرير مبيعات التجزئة، وكذلك تقرير معدل البطالة، وستصدر منطقة اليورو مؤشر أسعار المستهلكين، وأخيرا ستصدر أمريكا مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك.