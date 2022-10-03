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الإثنين 03 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 في البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقر سعر صرف الدولار  اليوم الاثنين 3 أكتوبر في غالبية البنوك الحكومية والخاصة، حيث سجل أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي - مصرف أبو ظبي الإسلامي - الاستثمار العربي - الأهلي الكويتي عند مستوى 19.56 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

كما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك بلوم - البركة عند مستوى 19.46 جنيه للشراء، 19.56 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار فى البنك المركزى المصري إلى 19.50 جنيه للشراء، 19.61 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري:
19.51 جنيه للشراء، 19.57 جنيه للبيع.

أمام سعر الدولار فى بنك مصر:
19.51 جنيه للشراء، 19.57 جنيه للبيع.

وسعر الدولار فى بنك الإسكندرية:
19.54 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى: 19.53 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى: 19.56 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.51 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك QNB الأهلي: 19.52 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني: 19.49 جنيه للشراء. 19.59 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 19.51 جنيه للشراء، 19.56 جنيه للبيع.

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