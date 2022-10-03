تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 في البنوك

الإثنين 03/أكتوبر/2022 - 09:35 ص

استقر سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 3 أكتوبر في غالبية البنوك الحكومية والخاصة، حيث سجل أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي - مصرف أبو ظبي الإسلامي - الاستثمار العربي - الأهلي الكويتي عند مستوى 19.56 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

كما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك بلوم - البركة عند مستوى 19.46 جنيه للشراء، 19.56 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار فى البنك المركزى المصري إلى 19.50 جنيه للشراء، 19.61 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري:

19.51 جنيه للشراء، 19.57 جنيه للبيع.

أمام سعر الدولار فى بنك مصر:

19.51 جنيه للشراء، 19.57 جنيه للبيع.

وسعر الدولار فى بنك الإسكندرية:

19.54 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى: 19.53 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى: 19.56 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.51 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك QNB الأهلي: 19.52 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني: 19.49 جنيه للشراء. 19.59 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 19.51 جنيه للشراء، 19.56 جنيه للبيع.