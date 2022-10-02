عبدالرحمن البشاري: الرئيس السيسي سخر كافة مؤسسات الدولة لبناء الإنسان المصري

الأحد 02/أكتوبر/2022 - 07:39 م

قال الكاتب الصحفي عبد الرحمن البشاري، إن الدولة المصرية بذلت جهودا مضنية خلال السنوات الماضية للتركيز على رفع الحياة المعيشية للمواطن، من خلال إنشاء المشاريع القومية الضخمة، والمبادرات مختلفة المحالات التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء الانسان المصري.

وتابع عبدالرحمن البشاري، خلال لقائه ببرنامج بنصبح عليك المذاع على التليفزيون المصري: إن مبادرة حياة كريمة كانت من أبرز المشاريع القومية التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرفع كفاءة القرى المنطقة عشوائية، الاكثر فقرا.

عبدالرحمن البشاري

وأشار الصحفي عبدالرحمن البشاري، إلى أن مبادرة ١٠٠ مليون صحة استطاعت أن تقضي على أمراض كثيرة وخطيرة ومن أبرزهم فيروس سي الذي كان يؤدي إلى تليف الكبد، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي سخر كافة مؤسسات الدولة وإمكانياتها لبناء الإنسان المصري.