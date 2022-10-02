محافظ كفر الشيخ ينعى معلمة لغة عربية لقيت مصرعها في حادث

الأحد 02/أكتوبر/2022 - 05:33 م

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المغفور لها بإذن الله تعالى، معلمة اللغة العربية، "أنديرا غاندي الفخراني " بمدرسة مطوبس الثانوية التجارية، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى لتعرضها لحادث، صباح اليوم الأحد، قبل توجها لمدرستها، وجرى نقلها لمستشفى مطوبس المركزي، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأوفد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، لمتابعة مراسم الدفن وسرعة استخراج الأوراق الازمة، لدفن جثمانها في مقابر العائلة بإدفينا بمحافظة البحيرة.

لقيت معلمة بمدرسة مطوبس الثانوية التجارية بكفر الشيخ، مصرعها بعدما صدمتها سيارة أمام مدرستها، قبل بدء اليوم الدراسي صباح اليوم الأحد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد بوصول معلمة لغة عربية بمدرسة مطوبس الثانوية التجارية مصابة بإصابات بالغة توفت فور وصولها متأثرة بإصابتها إلى مستشفى مطوبس المركزي.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن المعلمة تدعى “ أنديرا غاندي الفخراني” معلمة لغة عربية، بمدرسة مطوبس التجارية، حيث اصطدمت بها سيارة قبل دخولها إلى المدرسة، وذلك بالقرب من المدرسة ليجري نقلها إلى مستشفى مطوبس المركزي، وأثناء قيام الأطباء بعمل الفحوصات الطبية اللازمة تبين وفاة المعلمة، ليحرر بذلك المحضر اللازم ويجري إخطار جهات التحقيق بالواقعة لمباشرة التحقيقات فيها.

ومن جانبها أصدرت إدارة مطوبس التعليمية، برئاسة السيد الشافعي مدير عام إدارة مطوبس التعليمية منذ قليل، بيانًا، أعلنت فيه نعي الإدارة التعليمية وكافة المؤسسات التعليمية بمركز ومدينة مطوبس والعاملين بها للمعلمة أنديرا غاندي الفخراني، معلمة لغة عربية، بمدرسة مطوبس التجارية.