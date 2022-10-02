بحضور 3 وزراء.. افتتاح مركز التنمية المستدامة بالوادي الجديد

الأحد 02/أكتوبر/2022 - 03:01 م

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد التابع لمركز بحوث الصحراء، يرافقهم وفد السادة وزراء التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومحافظ مرسى مطروح ونائب محافظ الوادي الجديد، خلال زيارتهم لافتتاح الملتقى التسويقي المصري الثاني للتمور.

وأكد القصير، أهمية المركز الذي تم إنشاؤه على مساحة ٢٠ فدانا بتكلفة ٢٥ مليون جنيه ويضم أول بنك للبذور ومعمل لطفيل التريكوجراما ووحدات بحثية تطبيقية للميكنة الزراعية ودراسات التربة ومعامل الأنسجة وتحسين السلالات وإدخال محاصيل زراعية جديدة بالاعتماد على نظم الري الحديث لإستغلال المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة بالمحافظة.

كما تفقدوا المعامل المختلفة ومشروع الصوب الزراعية لإنتاج الخضراوات وأعلاف البونيكام ومعرض الميكنة الزراعية لمعدات تدوير المخلفات الزراعية، وقام القصير والزملوط بتسليم شتلات طماطم وبونيكام كمشروعات زراعية لعدد ٢٠ مزراعا ومشروعات إنتاج داجني وحيواني وأعلاف لـ٢٥ سيدة بالقرى كمشروعات صغيرة للمساهمة في زيادة دخل الأسرة.

وأوضح الزملـوط، أنه تم الاتفاق مع عدد من الجمعيات الأهلية لإقامة مشروعات مماثلة للمرأة المعيلة بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء لتوفير فرص عمل تعزز من توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.

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