"شريف درويش اللبان" ضمن أكثر 10 مؤلفين تاثيرًا في العالم العربي

الأحد 02/أكتوبر/2022 - 02:30 م

أعلن معامل التأثير العربي "أرسيف" عن اختيار الأستاذ الدكتور شريف درويش اللبان رئيس قسم الصحافة في كلية الإعلام بجامعة القاهرة ضمن المؤلفين العشرة الأكثر تأثيرًا في العالم العربي خلال عام ٢٠٢٢ في مجال الإعلام والاتصال وذلك من بين ١٥٠٠ مؤلف

وعبر الدكتور شريف درويش عن سعادته بمثل هذه الجوائز التي تعد تقديرًا لطريقته المهنية في تقديم مؤلفاته وتميزه في نقل الوقائع بموضوعية وبما يتوافق مع المعايير الدولية للإعلام.

وأضاف أن هذا الاختيار يعد فخرًا لكونه ممثلًا لمصر في مجال الإعلام والاتصال في العالم العربي.

ولفت درويش إلى أهمية الإعلام وتأثيره في الشعوب الأمر الذي يتطلب العمل بشكل مستمر على تطويره لمواكبة التكنولوجيا والبحث العلمي على مستوى العالم .

جدير بالذكر ان د. شريف درويش اللبان له ٣٣ كتابا وما يربو على ١٠٠ بحث منشور و١٧٠ مقالا علميا منشورة على مواقع بحثية وأشرف على ١٨٥ رسالة علمية.

وعمل د. شريف درويش اللبان لسنوات رئيسا لقسم الدراسات الاعلامية بالمركز العربي للبحوث والدراسات وكاتب مقال بصحيفة البوابة.

وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي تضم فيه قائمة "ارسيف" اسم د. شريف ضمن المؤلفين العشره الأكثر تاثيرا في الوطن العربي.