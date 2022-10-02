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الأحد 02 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022

ذهب
ذهب
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تراجع سعر الذهب اليوم الاحد 2 أكتوبر 2022 ، وسط ترقب سوق الذهب لعدة بيانات اقتصادية قد يكون لها تأثير على سوق التداول.

وسجل عيار 18 نحو 955 جنيها، وعيار 21 نحو 114 جنيها، وعيار 24 نحو 1273 جنيها،

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8,912 جنيها .

وتشير التوقعات إلى أن سوق الذهب قد يشهد عدة تطورات فيه قد تكون متسارعة ومستمرة فى الأيام المقبلة، وسط ترقب مجموعة من التقارير ويأتى فى مقدمتها صدور تقرير الإنتاج الصناعى باليابان، ثم إعلان الصين عن مؤشر مديرى المشتريات.

وسوف تعلن بريطانيا عن مؤشر الناتج الإجمالى المحلى، وستعلن ألمانيا عن تقرير مبيعات التجزئة، وكذلك تقرير معدل البطالة، وستصدر منطقة اليورو مؤشر أسعار المستهلكين، وأخيرا ستصدر أمريكا مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك.

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