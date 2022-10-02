أسعار العملات اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022

الأحد 02/أكتوبر/2022 - 08:49 ص

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعملات العربية بداية تعاملات اليوم الأحد حسب البنك المركزي المصري.

بالنسبة للعملات الأجنبية ، سجل الدولار مسجلاً 19.45 جنيهًا للشراء 19.53 جنيهًا للبيع ، و سعر اليورو إلى 18.7694 جنيهًا للشراء، 18.8486 جنيهًا للبيع، و سعر الجنيه الإسترليني الى 21.0153 جنيهًا للشراء، 21.0994 جنيهًا للبيع.

سجل اليوان الصيني سعر 2.7140 جنيه للشراء و 2.7249 جنيه للبيع ، و الفرنك السويسري سعر 20.0746 جنيهًا للشراء، 20.1621 للبيع ، تراجع سعر 100 ين اليابانى 13.5302 جنيهًا للشراء، 13.5868 جنيهًا للبيع

وعلى مستوى العملات العربية ، ارتفع سعر الريال السعودي ال 5.1747 جنيهًا للشراء، 5.1897 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتى الي 62.6782 جنيهًا للشراء، 62.9001جنيها للبيع، وارتفع سعر الدرهم الإماراتى إلى 5.23 جنيهًا للشراء، 5.25 جنيه للبيع