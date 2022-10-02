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الأحد 02 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ماهر همام: كولر رفض رحيل حسام حسن ويضعه في المرتبة الأولى

كولر
كولر
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علق ماهر همام، نجم الأهلي الأسبق، على مصير حسام حسن وكهربا من الرحيل عن صفوف الأهلي في الموسم الجديد.

وأكد همام في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية المحور: "لديي معلومات وحقائق أن حسام حسن في المرتبة الأولى بين المهاجمين بالأهلي في حسابات كولر المدير الفني".

وأوضح: "كان هناك توصية برحيل حسام حسن ولكن المدرب رفض وتمسك باستمراره بعد تألقه في الـ3 مباريات الودية".

وتطرق ماهر همام في حديثه حول مصير كهربا، مشددًا: "كهربا لن يرحل عن الأهلي وهو في حسابات كولر، كما أن المدرب أشاد بلاعبين آخرين أمثال طاهر محمد طاهر وآليو ديانج".

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