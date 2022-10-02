كورونا في سوريا.. تسجيل 5 إصابات جديدة

الأحد 02/أكتوبر/2022 - 08:15 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية، وشفاء 8 حالات من دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 57307 شفيت منها 54099 حالة وتوفيت 3163 حالة.