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الأحد 02 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سوريا تعلن تسجيل 524 إصابة و36 وفاة بمرض الكوليرا

الكوليرا
الكوليرا
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أعلنت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع في البلاد ارتفع إلى 524 إصابة، توزعت في حلب 346، ودير الزور 72، والحسكة 34، والرقة 26، واللاذقية 20، وحمص 6، والسويداء 6، ودمشق 5، ودرعا 3، والقنيطرة 1. ووفق بيان للوزارة  بلغ العدد الإجمالي التراكمي للوفيات بمرض الكوليرا 36، توزعت في حلب 31، والحسكة 3، ودير الزور 2، مشيرة إلى أن معظم الوفيات ناتجة عن التأخر في طلب المشورة الطبية المبكرة أو لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة.

سوريا إصابات وفيات الكوليرا