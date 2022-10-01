جامعة العريش تستقبل العام الدراسي الجديد بتحية العلم والسلام الجمهوري

السبت 01/أكتوبر/2022 - 04:57 م

احتفلت جامعة العريش صباح اليوم السبت ببدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢، تحت رعاية الوزير الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة ، وبحضور السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

بدأت المراسم برفع و تحية العلم المصري، ثم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية بساحة الحرم الجامعي .

ثم ألقى رئيس الجامعة كلمة للترحيب بالطلاب القدامى و الجدد للتهنئة بالعام الدراسي الجديد وبذكرى إنتصار أكتوبر المجيد، والتأكيد على الطلاب بمراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بالكمامة والتطعيم.

وأكد رئيس الجامعة على إنتظام العملية التعليمية وعلى إلتزام أعضاء هيئة التدريس بالجداول الدراسية من اليوم الأول للدراسة ، مؤكّدة انتهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالعام الجديد والالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ، وحث الطلاب على الإلتزام بالعملية التعليمية والمشاركة في الأنشطة الطلابية .

وأشار إلى أن العام الجامعي الجديد سيشهد طفرات غير مسبوقة في العملية التعليمية وتطوير ملموس في أساليب التعليم والتعلم، مشيرًا إلى أن ما تم خلال الفترة السابقة من تعظيم ودعم القدرات التكنولوجية والانشائية بالجامعة سيكون له مردود واضح خلال هذا العام في الخدمات التعليمية والمؤسسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وأن ذلك سوف يسهم في تعظيم القدرات التنافسية للبرامج الأكاديمية والخريجين.

كما اجتمع الدكتور رئيس الجامعة بالسادة عمداء الكليات و أكد على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد ، و توفير كافة الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية ، و التأكد على إتباع كافة معايير السلامة و الأمان بجميع المنشأت الجامعية لضمان توفير بيئة تعليمية آمنه للطلاب .

ثم أُذيعت الأغاني الوطنية في أرجاء الجامعة و تنظيم الأنشطة الطلابية المختلفة .