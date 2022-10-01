بالصور.. حفل استقبال الطلاب الجدد بكليتي "ألسن وحاسبات جنوب الوادي"

السبت 01/أكتوبر/2022 - 03:46 م

استقبل اليوم فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة الطلاب الجدد لكليتي الألسن والحاسبات والذكاء الاصطناعى احتفالا بالعام الجامعي الجديد.

بدات الاحتفاليه بتحية العلم الجمهورى ثم اعقبه لقاء مفتوح مع الطلاب الجدد وتخلل ذلك عدد من الفقرات الفنيه ثم انتظمت الدراسه بالكلتين طبقا للجداول المعلنه سلفا.

وذلك تحت رعاية، الاستاذ، الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي والأستاذ الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور، محفوظ عبد الستار نائب رئيس الجامعه لشئون فرع الغردقة، والأستاذ الدكتور، السعدي الغول السعدي عميد كلية الألسن، والأستاذ الدكتور، أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

والأستاذ الدكتور، حجاج محمد حجاج وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور، أسامة أحمد عطا وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، والأستاذ ، حمدي محمد علي أمين عام مساعد فرع الغردقة ط، والأستاذ، محمود عبد الرجال أمين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، والأستاذ، نبيل إبراهيم حسنين أمين كلية الألسن وبحضور، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بفرع الجامعة

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