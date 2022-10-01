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السبت 01 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الصحة": لا يوجد نقص في أدوية علاج الأورام.. وجميع المستشفيات لديها مخزون كاف

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
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أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المخزون الاستراتيجى من أدوية الأورام كاف.. مشيرا إلى أن جميع المستحضرات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج الأورام متوفرة بالمستشفيات ولا يوجد نقص فيها.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريحات صحفية، اليوم، أن هناك متابعة مستمرة من جانب اللجنة العليا للأورام حول توفير الأدوية المتعلقة بالأورام المختلفة.
وأوضح “عبدالغفار”، أن الدولة تتجه حاليا لتوطين صناعة الأدوية الحيوية وتوفيرها في السوق المحلى، مضيفا أن هناك عددا من المصانع الوطنية بدأت في التجهيز لذلك مبكرا.
وأشار إلى أن جميع المستشفيات التى تقدم خدمات علاج الأورام لم يشكو فيها مريض من نقص الدواء.

 وتابع: نستهدف تأمين كل الاحتياجات الدوائية لكل المرضى.

الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أدوية الأورام علاج الاورام